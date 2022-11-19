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    Китайский посол допустил проведение товарищеского матча с Россией

    Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй дал понять, что товарищеский матч между его страной и Россией возможен.

    «Думаю, что китайская футбольная сборная может приехать в Россию, провести с вашей сборной футбольный матч – и получить полезный опыт для подготовки наших специалистов и спортсменов.

    Вообще между нашими странами мы проводили и будем проводить много совместных мероприятий. Мы вместе выступаем против политизации спорта», – сказал Ханьхуэй.

    • Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная играет только товарищеские матчи.
    • Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5483

      Enter2006 1 час назад

      Ну что поделать, мы уже давно видим реальность, спорт политизирован.
      Хорошо если приедут, это будет хороший плевок прямо в морду в сторону оборзевшего запада.

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      Рейтинг: +12118

      Алексей З > Enter2006 1 час назад

      Ну какой плевок , о чём вы ?
      79 по рейтингу ФИФА в гости приедет, какое событие.
      Пол-зауралья им в аренду бессрочную отдали об этом молчок , а в футбольном матче ищите геополитику.
      Они Крым и новые земли не признали, не спешите их друзьями называть , они ещё оттяпуют своё.

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      Рейтинг: +5483

      Enter2006 > Алексей З 56 минут назад

      Всё растянуто во времени. Сейчас - это будет плевок в сторону Запада. Стратегически - очень непросто и я понимаю о чём Вы.

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      Рейтинг: +14

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Эта сборная будет посильнее туркменов, узбеков и казахов, с которыми наши бьются на равных.

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      Рейтинг: +98951

      sv1969 2 часа назад

      Пора бы уже

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