Китайский посол допустил проведение товарищеского матча с Россией

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй дал понять, что товарищеский матч между его страной и Россией возможен.

«Думаю, что китайская футбольная сборная может приехать в Россию, провести с вашей сборной футбольный матч – и получить полезный опыт для подготовки наших специалистов и спортсменов.

Вообще между нашими странами мы проводили и будем проводить много совместных мероприятий. Мы вместе выступаем против политизации спорта», – сказал Ханьхуэй.

Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.

Сборная играет только товарищеские матчи.

Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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