Китайский посол допустил проведение товарищеского матча с Россией

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй дал понять, что товарищеский матч между его страной и Россией возможен.
«Думаю, что китайская футбольная сборная может приехать в Россию, провести с вашей сборной футбольный матч – и получить полезный опыт для подготовки наших специалистов и спортсменов.
Вообще между нашими странами мы проводили и будем проводить много совместных мероприятий. Мы вместе выступаем против политизации спорта», – сказал Ханьхуэй.
- Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.
- Сборная играет только товарищеские матчи.
- Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»