Роналду назвал лучшего футболиста, не считая себя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высоко отозвался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

– О Месси я могу говорить только хорошее. Он делает все ради футбола.

– Он лучший игрок из тех, кого вы видели, не считая вас самого?

– Думаю, что да. Он, Зидан... Из тех, против кого я играл, с кем боролся, – да.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

Роналду брал награду 5 раз.

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