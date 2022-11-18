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    Роналду назвал лучшего футболиста, не считая себя

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высоко отозвался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

    – О Месси я могу говорить только хорошее. Он делает все ради футбола.

    – Он лучший игрок из тех, кого вы видели, не считая вас самого?

    – Думаю, что да. Он, Зидан... Из тех, против кого я играл, с кем боролся, – да.

    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Роналду брал награду 5 раз.

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    Источник: Talk TV

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