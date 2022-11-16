Определен клуб с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2022

«Бавария» – лидер по количеству футболистов на ЧМ-2022. Команда отправила в Катар 17 игроков.

По 16 футболистов отправили «Манчестер Сити» и «Барселона». 15 представителей будет у катарского «Аль-Садда».

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.

Впервые турнир примет Ближний Восток.

В 2018 году лидером по количеству игроков на ЧМ был «Манчестер Сити». В 2014 – «Бавария».

Скриншот таблицы с «Википедии».

ЧМ-2022: заявки команд, составы

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