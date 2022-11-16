Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Определен клуб с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2022

    «Бавария» – лидер по количеству футболистов на ЧМ-2022. Команда отправила в Катар 17 игроков.

    По 16 футболистов отправили «Манчестер Сити» и «Барселона». 15 представителей будет у катарского «Аль-Садда».

    • Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.
    • Впервые турнир примет Ближний Восток.
    • В 2018 году лидером по количеству игроков на ЧМ был «Манчестер Сити». В 2014 – «Бавария».

    Скриншот таблицы с «Википедии».

    ЧМ-2022: заявки команд, составы

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Мать – из Нигерии, отец – из Камеруна». Фанаты Аргентины оскорбили игроков Франции на расовой почве
    Бернарду Силва: «Португалия будет играть на ЧМ-2022 за Роналду»
    Тикнизян: «Каждый игрок РПЛ будет смотреть чемпионат мира»
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17802

      Cleaner 46 минут назад

      Что это Спартака в этом списке нету???...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3259

      acor94 1 час назад

      А почему источник Бомбардир, если информация из Википедии, судя по скрину?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11