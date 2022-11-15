Месси: «Не думаю, что буду играть еще долгое время»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем будущем.
«Я люблю футбол. Игра в футбол – единственное, чем я занимался всю жизнь. Уверен, что после окончания профессиональной карьеры моя жизнь также будет связана с этой игрой.
Не думаю, что буду играть ещe долгое время», — заявил Месси.
- Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».
- 35-летний Месси сыграет на ЧМ-2022.
- Это будет его пятый чемпионат мира в карьере.
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Источник: Mundo Deportivo