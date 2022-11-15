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    Месси призвал не считать сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

    «На таком турнире с любым соперником будет непросто. Для победы придется потрудиться. Аргентина не так часто играла с командами из Европы.

    Мы в хорошей форме, но нельзя поддаваться публичному безумию и считать нас фаворитами. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом.

    Думаю, что сборная Франции, несмотря на травмы, обладает громадным потенциалом. У них много хороших игроков и тренер, который долго работает с командой. Они уже становились чемпионами мира.

    У Бразилии есть группа высококачественных футболистов во главе с Неймаром», – заявил Месси.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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    Источник: Marca

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