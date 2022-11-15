Месси призвал не считать сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

«На таком турнире с любым соперником будет непросто. Для победы придется потрудиться. Аргентина не так часто играла с командами из Европы.

Мы в хорошей форме, но нельзя поддаваться публичному безумию и считать нас фаворитами. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом.

Думаю, что сборная Франции, несмотря на травмы, обладает громадным потенциалом. У них много хороших игроков и тренер, который долго работает с командой. Они уже становились чемпионами мира.

У Бразилии есть группа высококачественных футболистов во главе с Неймаром», – заявил Месси.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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