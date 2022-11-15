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    Мостовой: «Слуцкий должен был уйти из «Рубина», когда команда вылетела из РПЛ»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Леонида Слуцкого из «Рубина».

    «Конечно, он затянул с этим решением, мы об этом говорили. Здесь же две стороны должны принимать решение. После того как «Рубин» вылетел из Премьер-лиги, Слуцкий должен был уйти, но по неизвестным для нас причинам этого не произошло. Но что сейчас говорить — ушeл и ушeл.

    Могут ли у него возникнуть проблемы при поиске нового клуба? Уже и не знаю. Хотя в нашем футболе я ничему не удивляюсь. Но что значит поиски, он же уходит не для того, чтобы искать другой клуб. Тут же должны быть люди, которые его захотят. Всегда у таких людей как-то получается найти клуб», – сказал Мостовой.

    • Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.
    • По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.
    • «Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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