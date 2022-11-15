Сафонов и Зиньковский не полетят в Таджикистан со сборной

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский покинули базу сборной России в Новогорске по состоянию здоровья и не полетят на товарищеский матч с Таджикистаном.

«В матче РПЛ с «Оренбургом» Матвей получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерский и медицинский штабы сборной решили не рисковать здоровьем футболиста. Голкипер направился в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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