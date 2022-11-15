Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сафонов и Зиньковский не полетят в Таджикистан со сборной

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский покинули базу сборной России в Новогорске по состоянию здоровья и не полетят на товарищеский матч с Таджикистаном.

    «В матче РПЛ с «Оренбургом» Матвей получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерский и медицинский штабы сборной решили не рисковать здоровьем футболиста. Голкипер направился в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

    Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Тренер Таджикистана: «Россия – топ-сборная по европейским меркам. Для нас это матч жизни»
    Карпин отреагировал на слова Овчинникова, который назвал его «нарвским пацаном»
    Карпин спрогнозировал тройку призеров ЧМ-2022
    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11