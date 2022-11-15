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    ⚡️ Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Рубина»

    «Рубина» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

    «Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

    Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие», – сообщает пресс-служба «Рубина».

    • Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.
    • По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.
    • «Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +26113

      JTherry 41 минуту назад

      можно поздравить казанский Рубин с "избавлением" от Слуцкого на тренерском мостике... может Гаранин подстегнет команду...

      0
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      Рейтинг: +66465

      portero 44 минуты назад

      Слуцкий денег заработал, отдыхает в свое удовольствие особо не напрягаясь... а в Рубине наверное не просто работать с местными чинушами, ох как непросто....

      1
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      Рейтинг: +9570

      САДЫЧОК 1 час назад

      Ключевой момент всей этой истории это....
      Селфи игрока Рубина , во время матча ! Это , как надо не уважать соперника , болельщиков ! После , этого момента произошло падение команды !
      Нужно было выгнать ,с позором того игрока !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66465

      portero > САДЫЧОК 42 минуты назад

      Это ещё и полное отсуствие игровой дисциплины, панибратство тренера с молодыми дурачками....

      0
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      Рейтинг: +9570

      САДЫЧОК 1 час назад

      Развалил команду ! Лже тренер !

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      Рейтинг: +1496

      Artemka444 1 час назад

      Ну посмотрим куда дальше!!!

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      Рейтинг: +26113

      JTherry > Artemka444 38 минут назад

      в жюри на КВН...) или бургеры готовить во "Вкусно и Точка"...

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      Рейтинг: +48

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Не выдержала душа поэта! Качалкин даже в Пердиве физрук. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17784

      Cleaner 1 час назад

      Леонид, вэлком обратно на МатчТВ!..)))

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      Рейтинг: +202

      гууд 1 час назад

      По рпл соскучился или понял что рубиройд не вернуться обратно ? Лёня слуцгей шуруй обратно в крылья, там стулья новые раскачивать не кому...

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      Рейтинг: +66465

      portero > гууд 41 минуту назад

      Нет уж, это существо Крыльям не нужно....

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      Рейтинг: +368

      aldo conte 1 час назад

      Леонид Викторович, куда угодно только не в "Химки".

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      Рейтинг: +1242

      Hoahin 1 час назад

      Давно пора, не пошло у Леньки в Рубине, зачем столько времени досиживал - непонятно

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