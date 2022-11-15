⚡️ Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Рубина»

«Рубина» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

«Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие», – сообщает пресс-служба «Рубина».

Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.

«Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

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