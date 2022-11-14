«Какая поддержка геев? Вы о чем вообще? Я это мракобесие смотреть не собираюсь». Терюшков – о ЧМ-2022

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что не намерен смотреть матчи чемпионата мира в Катаре.

«Я это мракобесие смотреть точно не собираюсь. Зачем, ради чего? Этот чемпионат организует вражеская для России организация, играют страны из недружественного списка, правильно же?

Мы же понимаем, все происходящее в ФИФА – манипуляция из вне. Есть правила и порядки страны хозяйки, а они начинают диктовать свои условия.

Какая поддержка геев? Вы о чем вообще? Катар страна, где чтят законы, законы Божьи. Там на ведущих ролях ислам, люди придерживаются определенных ценностей.

Мерзко на все это смотреть, когда европейские ценности пропихиваются везде.

Наверное, посмотрю финал, если будет играть Бразилия – Сербия. А так, ни одного матча смотреть не буду. Лучше посмотрю матчи Кубка России или КХЛ», – заявил Терюшков.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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