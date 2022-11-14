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    «Какая поддержка геев? Вы о чем вообще? Я это мракобесие смотреть не собираюсь». Терюшков – о ЧМ-2022

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что не намерен смотреть матчи чемпионата мира в Катаре.

    «Я это мракобесие смотреть точно не собираюсь. Зачем, ради чего? Этот чемпионат организует вражеская для России организация, играют страны из недружественного списка, правильно же?

    Мы же понимаем, все происходящее в ФИФА – манипуляция из вне. Есть правила и порядки страны хозяйки, а они начинают диктовать свои условия.

    Какая поддержка геев? Вы о чем вообще? Катар страна, где чтят законы, законы Божьи. Там на ведущих ролях ислам, люди придерживаются определенных ценностей.

    Мерзко на все это смотреть, когда европейские ценности пропихиваются везде.

    Наверное, посмотрю финал, если будет играть Бразилия – Сербия. А так, ни одного матча смотреть не буду. Лучше посмотрю матчи Кубка России или КХЛ», – заявил Терюшков.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.11.2022 21:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +550

      borusse 18 минут назад

      пусть у себя дома башкой покрутит, что там отечественного кроме иконы. ну и как истинный патриот откажется от всего ,что вражеские страны производят. ну а если мозги не стерильные ,пусть подумает ,почему когда-то дружественные страны отвернулись .

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      Рейтинг: +1250

      Lilipyt 18 минут назад

      Тут надо отделять организацию от принимающей страны. Катар нас не отстранял. Фифа уже получила деньги за телеправа в РФ. Поэтому если не смотреть матчи то обанкротится только МатчТВ. Тогда надо было запрещать на трансляцию ЧМ у нас в стране. Теперь то чего не довольствоваться.

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      Рейтинг: +8222

      vladik12 1 час назад

      Только вот депутатишка не врубается: гомофобия - это и есть мракобесие.

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      Рейтинг: +1250

      Lilipyt > vladik12 22 минуты назад

      чтить педиков не стоит

      0
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      Рейтинг: +41

      barka22 1 час назад

      Таких ********* у нас целая дума и совет федерации во главе со сказочным.этот чел повторяет нарративы представителей государства

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      Рейтинг: +1373

      elessar arnor 2 часа назад

      сказочный мракобес)

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      Рейтинг: +12052

      Алексей З 2 часа назад

      Дуракам закон не писан.

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      Рейтинг: +550

      Октавиус 2 часа назад

      какого зрителя потеряли, эх..( переносите турнир

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