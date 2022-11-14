Adidas выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Бензема и Месси

Adidas опубликовал минутное видео, посвященное предстоящему чемпионату мира.

В ролике снялись Карим Бензема, Лионель Месси, Ашраф Хакими, Серж Гнабри, Хын-Мин Сон, Джуд Беллингем, Педри и рэпер Stormzy.

Все они предстали в роли членов семьи, которые во время каждого мундиаля собираются вместе.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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