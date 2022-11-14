Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Adidas выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Бензема и Месси

    Adidas опубликовал минутное видео, посвященное предстоящему чемпионату мира.

    В ролике снялись Карим Бензема, Лионель Месси, Ашраф Хакими, Серж Гнабри, Хын-Мин Сон, Джуд Беллингем, Педри и рэпер Stormzy.

    Все они предстали в роли членов семьи, которые во время каждого мундиаля собираются вместе.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Месси прибыл в Катар на чемпионат мира
    ЧМ-2022: заявки команд, составы 26
    Сборная Бельгии возьмет на ЧМ-2022 инструктора по йоге
    Источник: ютуб-канал adidas

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2022 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2274

      fakeid 3 часа назад

      вот этот ролик надо показывать в европах и сша. гы-гы!

      https://www.youtube.com/watch?v=81S64lSp5DU

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11