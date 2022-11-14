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    Сборная Саудовской Аравии исключила игрока из состава на ЧМ-2022 из-за допинга

    Полузащитник «Аль-Шабаба» Фахад аль-Муваллад пропустит чемпионат мира.

    Его исключили из финальной заявки сборной Саудовской Аравии из-за предполагаемого употребления допинга.

    В марте 28-летнего футболиста отстранили на 1,5 года после обнаружения фуросемида в его организме.

    Впоследствии наказание для хавбека смягчили, и он получил право сыграть на ЧМ-2022.

    Однако в итоге аль-Муваллада убрали из состава в качестве меры предосторожности. Его заменит Наваф Аль-Абед.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Саудовская Аравия на групповом этапе сыграет с Аргентиной, Мексикой и Польшей.

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    Источник: RMC Sport

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