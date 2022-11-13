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    Месси назвал лучшего тренера в своей карьере

    Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поговорил о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

    «Пеп Гвардиола – лучший тренер, который у меня когда-либо был. То, что он планирует, всегда сбывается, и «Барселона», которую мы построили вместе, всегда будет особенной и вечной», – сказал игрок.

    • Гвардиола выигрывал Бундеслигу, АПЛ, Примеру.
    • «Барселона» с Месси и Гвардиолой дважды выиграла ЛЧ.
    • Кроме «Барселоны» Гвардиола ни с кем ЛЧ не выигрывал.

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    Источник: твиттер Managing Barça

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      SuperPav11 52 минуты назад

      Лус Инрике не чем не хуже Гвардиолы

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      Рейтинг: +845

      Эном айс 2 часа назад

      "Те, кто в пятнадцать лет убежал из дома,
      Вряд ли поймут того, кто учился в спецшколе.
      Тот, у кого есть хороший жизненный план,
      Вряд ли будет думать о чем-то другом...
      -

      Все говорят, что мы вместе…
      Все говорят, но немногие знают, в каком."(с)
      ---
      Да ладно, я просто так,...навеяло слово "вместе"))

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