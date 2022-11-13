Месси назвал лучшего тренера в своей карьере

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поговорил о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Пеп Гвардиола – лучший тренер, который у меня когда-либо был. То, что он планирует, всегда сбывается, и «Барселона», которую мы построили вместе, всегда будет особенной и вечной», – сказал игрок.

Гвардиола выигрывал Бундеслигу, АПЛ, Примеру.

«Барселона» с Месси и Гвардиолой дважды выиграла ЛЧ.

Кроме «Барселоны» Гвардиола ни с кем ЛЧ не выигрывал.

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