Тикнизян: «Локомотив» в РПЛ и останется тут»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заверил, что клуб не вылетит из РПЛ.

— Открывая турнирную таблицу, вы не жалеете, что перешли из ЦСКА в «Локомотив?

— Я не жалел ни одного дня, что сюда перешел. Я играю здесь практически в каждом матче, у меня хорошие отношения с одноклубниками, с руководством, я просто верю в лучшее. Даже не хочется сравнивать «Локомотив» и ЦСКА. ЦСКА уже в прошлом.

— Нет мыслей о Первой лиге?

— Нет мыслей. Мы в РПЛ и здесь останемся.

«Локомотив» сегодня может опуститься в зону вылета.

Команда идет на 14-м месте.

Накануне «Локомотив» проиграл в 17-м туре «Спартаку» (1:2).

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