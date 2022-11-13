Тикнизян: «Локомотив» в РПЛ и останется тут»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заверил, что клуб не вылетит из РПЛ.
— Открывая турнирную таблицу, вы не жалеете, что перешли из ЦСКА в «Локомотив?
— Я не жалел ни одного дня, что сюда перешел. Я играю здесь практически в каждом матче, у меня хорошие отношения с одноклубниками, с руководством, я просто верю в лучшее. Даже не хочется сравнивать «Локомотив» и ЦСКА. ЦСКА уже в прошлом.
— Нет мыслей о Первой лиге?
— Нет мыслей. Мы в РПЛ и здесь останемся.
- «Локомотив» сегодня может опуститься в зону вылета.
- Команда идет на 14-м месте.
- Накануне «Локомотив» проиграл в 17-м туре «Спартаку» (1:2).
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»