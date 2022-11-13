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    Тикнизян: «Локомотив» в РПЛ и останется тут»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заверил, что клуб не вылетит из РПЛ.

    — Открывая турнирную таблицу, вы не жалеете, что перешли из ЦСКА в «Локомотив?

    — Я не жалел ни одного дня, что сюда перешел. Я играю здесь практически в каждом матче, у меня хорошие отношения с одноклубниками, с руководством, я просто верю в лучшее. Даже не хочется сравнивать «Локомотив» и ЦСКА. ЦСКА уже в прошлом.

    — Нет мыслей о Первой лиге?

    — Нет мыслей. Мы в РПЛ и здесь останемся.

    • «Локомотив» сегодня может опуститься в зону вылета.
    • Команда идет на 14-м месте.
    • Накануне «Локомотив» проиграл в 17-м туре «Спартаку» (1:2).

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    Источник: «РБ Спорт»

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