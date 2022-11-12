Экс-врач «Спартака»: «Каррера спрашивал про супы: «Зачем ты кормишь футболистов горячей водой?»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, как Массимо Каррера пытался запретить супы в меню команды.

– Самое необычное, что тренер просил включить вас в меню?

– Тренеры обычно просят что‑то исключить. Например, Каррера не понимал, зачем мы даем футболистам бульон с фрикадельками или щи.

Он называл это все горячей водой. Говорил мне: «Док, зачем ты кормишь футболистов горячей водой?». Как я понимаю, футболисты в Италии редко едят суп.

Карреру нам в итоге удалось убедить, что помимо представлений тренерского штаба есть еще и такой важный момент, как пищевые традиции.

И резко нарушать привычки питания в команде, где костяк составляют русские ребята, это не совсем правильно.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

При нем команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

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