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    Экс-врач «Спартака»: «Каррера спрашивал про супы: «Зачем ты кормишь футболистов горячей водой?»

    Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, как Массимо Каррера пытался запретить супы в меню команды.

    – Самое необычное, что тренер просил включить вас в меню?

    – Тренеры обычно просят что‑то исключить. Например, Каррера не понимал, зачем мы даем футболистам бульон с фрикадельками или щи.

    Он называл это все горячей водой. Говорил мне: «Док, зачем ты кормишь футболистов горячей водой?». Как я понимаю, футболисты в Италии редко едят суп.

    Карреру нам в итоге удалось убедить, что помимо представлений тренерского штаба есть еще и такой важный момент, как пищевые традиции.

    И резко нарушать привычки питания в команде, где костяк составляют русские ребята, это не совсем правильно.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При нем команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11989

      Алексей З 46 минут назад

      Док , а пищевые традиции с рационом спортсменов должны совпадать ?
      Подозреваю что в диетологии вы профан, а хотите Карреру как-то подставить.
      Кстати , а почему гречку только мы едим ?
      Кто знает ответ.

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      Рейтинг: +844

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Не показывайте ему окрошку.

      - Док, зачем вы салат заливаете разными жидкостями?

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