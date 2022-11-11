Италия назвала состав на матчи с Албанией и Австрией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил состав на ноябрьские товарищеские матчи против Албании и Австрии.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Эмполи»).

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), ЛеонЛеонардо Бонуччи («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Эмерсон («Вест Хэм Юнайтед»), Федерико Гатти («Ювентус»), Паскуале Маццокки («Салернитана»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Рафаэль Толой («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Фабио Миретти («Ювентус»), Маттео Пессина («Аталанта»), Самуэле Риччи («Торино»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Вилфред Гнонто («Цюрих»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм Юнайтед»), Николо Дзаньоло («Рома»).

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