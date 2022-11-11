Мбаппе рассказал, как президент Макрон уговаривал его остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не покидать клуб летом. Об этом рассказал сам игрок.

«Макрон позвонил и сказал мне: «Знаю, что ты хочешь уйти. Ты важен во Франции. Я не хочу твоего ухода. Ты можешь написать историю здесь. Тебя все любят».

Я ценю такие слова. Это безумие: президент страны звонит и просит тебя остаться», – сказал Мбаппе.

Форвард – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Игрок в «ПСЖ» с 2017 года.

Заключенный в мае контракт Мбаппе действует до 2025 года.

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