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    Мбаппе рассказал, как президент Макрон уговаривал его остаться в «ПСЖ»

    Президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не покидать клуб летом. Об этом рассказал сам игрок.

    «Макрон позвонил и сказал мне: «Знаю, что ты хочешь уйти. Ты важен во Франции. Я не хочу твоего ухода. Ты можешь написать историю здесь. Тебя все любят».

    Я ценю такие слова. Это безумие: президент страны звонит и просит тебя остаться», – сказал Мбаппе.

    • Форвард – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Игрок в «ПСЖ» с 2017 года.
    • Заключенный в мае контракт Мбаппе действует до 2025 года.

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    Источник: Sports Illustrated

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    Сегодня, 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1181

      mama1991 35 минут назад

      сегодня он президент а завтра нет, выяснится что он коррупционер... короче коньюнктурщик... и вообще ему на футбол и на твою карьеру плевать. а в реал два раза не зовут... позвони ему и скажи чтобы зп в стране поднял, перекрыв инфляцию... че он тебе ответит?))))

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