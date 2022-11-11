Пеле напутствовал сборную Бразилии перед ЧМ-2022

Лучший бомбардир в истории футбола Пеле оставил пост перед отъездом сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Когда я последний раз надевал майку сборной Бразилии, над гербом было три звезды. Сейчас – пять. Я не могу дождаться шестую.

Я доверяю этой команде и желаю им удачи на ЧМ-2022», – написал Пеле в социальной сети.

Бразилия сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Бразильцы не брали ЧМ с 2002 года.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября.

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