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    «Это нормально». Аршавин – о большом количестве легионеров в «Зените»

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин не видит проблемы в том, что число иностранцев в составе петербургской команды может еще вырасти.

    – Как относишься к натурализации Малкома и Клаудиньо? Если регламент изменится и на поле в составе «Зенита» смогут выходить по 10 легионеров, то как такое воспримешь?

    – Как к таковой их натурализации я отношусь спокойно. Что касается игры за сборную, то я уже много раз говорил, что я против того, чтобы иностранные футболисты с русскими паспортами играли за сборную России.

    То, что в «Зените» в основном составе играет максимальное количество легионеров, – это нормально. Такое случается и в Англии, и в Испании. Это бывает не только в России.

    Никто в современных командах не смотрит на паспорт. Смотрят только на уровень мастерства.

    • «Зенит» – лидер РПЛ и чемпион последних 4 сезонов.
    • За клуб выступают 7 бразильцев, 2 колумбийца, 1 хорват и 1 казахстанец.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2022 23:23
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