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    Ловрен считает, что сборная Хорватии может выиграть ЧМ-2022

    Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от ЧМ-2022.

    – Вы вошли в окончательную заявку сборной Хорватии на ЧМ‑2022. Было ли легкое волнение перед окончательным объявлением состава?

    – Конечно, всегда волнуюсь в таких случаях. Ощущения похожи на игру в лотерею – получается очень нервно! Но это нормально.

    – Это будет ваш третий ЧМ в карьере. Что испытываете по этому поводу?

    – Очень рад! Если бы мне кто‑то в детстве сказал, что я пройду через три чемпионата мира, то ответил бы: «Да ну, не верю! Без шансов!» Еще раз повторю: очень этому рад и очень горд. Думаю, что у нашей команды появилась прекрасная возможность показать, что мы можем сделать что‑то большее.

    – Что‑то большее, чем финал на чемпионате мира‑2018 в России?

    – Почему нет? Мы должны верить в это, верить в себя и команду. Все в жизни возможно.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Хорватия сыграет в одной группе с Бельгией, Канадой и Марокко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66416

      portero 3 минуты назад

      Любая сборная которая участвует может, только шансы разные, у большинства меньше одного процента....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17749

      Cleaner 32 минуты назад

      Некому сейчас в сборной Хорватии золото выигрывать. НЕ-КО-МУ!

      0
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      Рейтинг: +758

      Эном айс 1 час назад

      Питерская закваска?))
      Там ведь не будет сытых бармалеев ,раздающих веер передач. Так, в целом, собран драгоценный старый хлам со всей Европы. Выход из группы и-домой. Кто в Загреб, кто в Мадрид, кто в Ленинград за пятою звездой...тьфу ты ,пятою победой))

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