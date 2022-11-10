Ловрен считает, что сборная Хорватии может выиграть ЧМ-2022

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от ЧМ-2022.

– Вы вошли в окончательную заявку сборной Хорватии на ЧМ‑2022. Было ли легкое волнение перед окончательным объявлением состава?

– Конечно, всегда волнуюсь в таких случаях. Ощущения похожи на игру в лотерею – получается очень нервно! Но это нормально.

– Это будет ваш третий ЧМ в карьере. Что испытываете по этому поводу?

– Очень рад! Если бы мне кто‑то в детстве сказал, что я пройду через три чемпионата мира, то ответил бы: «Да ну, не верю! Без шансов!» Еще раз повторю: очень этому рад и очень горд. Думаю, что у нашей команды появилась прекрасная возможность показать, что мы можем сделать что‑то большее.

– Что‑то большее, чем финал на чемпионате мира‑2018 в России?

– Почему нет? Мы должны верить в это, верить в себя и команду. Все в жизни возможно.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Хорватия сыграет в одной группе с Бельгией, Канадой и Марокко.

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