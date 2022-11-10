Ловрен считает, что сборная Хорватии может выиграть ЧМ-2022

Любая сборная которая участвует может, только шансы разные, у большинства меньше одного процента....
Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от ЧМ-2022.
– Вы вошли в окончательную заявку сборной Хорватии на ЧМ‑2022. Было ли легкое волнение перед окончательным объявлением состава?
– Конечно, всегда волнуюсь в таких случаях. Ощущения похожи на игру в лотерею – получается очень нервно! Но это нормально.
– Это будет ваш третий ЧМ в карьере. Что испытываете по этому поводу?
– Очень рад! Если бы мне кто‑то в детстве сказал, что я пройду через три чемпионата мира, то ответил бы: «Да ну, не верю! Без шансов!» Еще раз повторю: очень этому рад и очень горд. Думаю, что у нашей команды появилась прекрасная возможность показать, что мы можем сделать что‑то большее.
– Что‑то большее, чем финал на чемпионате мира‑2018 в России?
– Почему нет? Мы должны верить в это, верить в себя и команду. Все в жизни возможно.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Хорватия сыграет в одной группе с Бельгией, Канадой и Марокко.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно