Тренерский штаб сборной Германии во главе с Ханс-Дитер Фликом назвал окончательный состав команды на чемпионат мира–2022 по футболу.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);

Защитники: Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба – «Фрайбург»), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (оба – «Боруссия» Д), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба – «Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Армель Белла Кочап («Саутгемптон»), Тило Керер («Вест Хэм»);

Полузащитники: Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Юлиан Брандт, Карим Адейеми (оба – «Боруссия» Д), Марио Гетце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»);

Нападающие: Серж Гнабри, Лерой Зане (оба – «Бавария»), Никлас Фуллкруг («Вердер»), Йонас Хофманн («Боруссия» М), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д).

Соперники немцев по группе ЧМ – Испания, Коста-Рика и Япония.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре

Где смотреть матч Германия – Япония?

Прогнозы на матч Германия – Япония