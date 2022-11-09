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    Аршавин предположил, когда Кокорин завершит карьеру

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    Александр Кокорин сейчас зажигает в кипрском «Арисе». Нашел свою команду?

    – Думаю, игра на Кипре – это был не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства, что ему пришлось туда уехать. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Для него это хорошо.

    Но если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал тот свой талант, который у него был. То, что он хороший игрок, – всем понятно, особенно тем, кто его видел в футболе и встречался с ним лично.

    Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что он мог.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.
    • 31-летний россиянин забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 10 матчах на Кипре.
    • Его признали лучшим игроком команды в октябре.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +401

      rac531 1 час назад

      Это проходимец лет до 40 поиграет)
      Я в него верю!)

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