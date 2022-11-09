Аршавин предположил, когда Кокорин завершит карьеру

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

– Александр Кокорин сейчас зажигает в кипрском «Арисе». Нашел свою команду?

– Думаю, игра на Кипре – это был не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства, что ему пришлось туда уехать. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Для него это хорошо.

Но если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал тот свой талант, который у него был. То, что он хороший игрок, – всем понятно, особенно тем, кто его видел в футболе и встречался с ним лично.

Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что он мог.

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.

31-летний россиянин забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 10 матчах на Кипре.

Его признали лучшим игроком команды в октябре.

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