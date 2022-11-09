Червиченко – о готовности Карреры возглавить ЦСКА: «Осенью он всегда невменяемый! У него обострение»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал экс-тренера клуба Массимо Карреру, который заявил, что не стал бы отказываться от возможной работы в «Зените» или ЦСКА.

«Каррера в ЦСКА и в «Зените»? Зима же еще не началась? А то по осени он невменяемый всегда! У него обострение.

Как воспримут болельщики «Спартака»? Сидит человек никому не нужный и на бум языком метет что попало. Вдруг где-то что-то проскочит. Даже не считаю нужным обсуждать этого персонажа. Один раз в жизни человеку повезло и думает, что еще раз на него упадет манна небесная», – сказала Червиченко.

Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.

С итальянцем команда взяла РПЛ.

Сейчас Каррера без работы.

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