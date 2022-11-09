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    «У Дзюбы мощная рука? Я не видел, как он работает». Константин Цзю готов подраться с Дзюбой

    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о возможном бое с Артемом Дзюбой.

    «Мог бы Дзюба проявить себя на ринге? Я не знаю, как он держит удар. То, что он с характером, это одно дело. Я видел много характерных ребят до первого получения в лицо. Нужно смотреть и проверять. Если у него будет желание и стремление, то почему нет. Но это один-два боя – не больше. Просто для себя, попробовать свои силы.

    У Артема мощная рука? Откуда я могу знать, я еще ни разу не видел, как он работает. Бокс – такой вид спорта, что очень сильные и выносливые ребята могут ломаться после получения одного удара. Это проверяется только на ринге», – сказал Цзю.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10769

      alp 20 минут назад

      Гусары, молчать! )))

      0
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      Рейтинг: +418

      the teacher 36 минут назад

      Костя вообще понимает о чем речь идет? ))

      0
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      Рейтинг: +400

      rac531 1 час назад

      О его руке, которую он продемонстрировал и на ТВ и в сосетях давно легенды ходят)

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      Рейтинг: +19788

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну вообще то на всю страну показывали как он рукой работает )))

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