Месси – лучший игрок топ-5 лиг по ожидаемым ассистам

Статистический портал Opta представил рейтинг лучших игроков из топ-5 лиг Европы по ожидаемым голам (xG) и ассистам (xA) за 90 минут игры.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси – лидер по ожидаемым голевым передачам. Ближе всех к нему располагаются Реми Кабелла («Лилль») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

По ожидаемым голам лидируют Роберт Левандовски («Барселона») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Месси располагается рядом с Килианом Мбаппе («ПСЖ») и Каримом Бензема («Реал»).

В этом сезоне форвард «ПСЖ» забил 12 голов и сделал 14 ассистов в 18 играх.

Он пропустил матч с «Лорьяном» (2:1) из-за травмы.

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