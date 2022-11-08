Агент Головина рассказал об отношениях игрока «Монако» с Карпиным

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал невызов своего клиента в сборную России на ноябрьские матчи.

– Головин общался с Карпиным?

– Конечно, общался. Он постоянно в контакте с главным тренером сборной России.

– Карпин объяснил ему, почему не вызвал?

– В первую очередь посмотрите, какая логистика, как надо добираться Саше Головину и Леше Миранчуку. Плюс посмотрите, сколько игр у него: чемпионат и Лига Европы.

– Значит, на такие товарищеские матчи ему нет смысла прилетать?

– Об этом никто не говорит. Мы говорим про данную ситуацию. Нет смысла ехать сразу с корабля на бал.

– Но сборная собирается 14 ноября, а 15-го уже летит в Таджикистан. Александр мог бы прилететь сразу туда. Получается, все футболисты почти в одинаковой ситуации.

– В любом случае, у Саши полный контакт с главным тренером сборной. В этом плане есть полное взаимопонимание.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно