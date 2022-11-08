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    Агент Головина рассказал об отношениях игрока «Монако» с Карпиным

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал невызов своего клиента в сборную России на ноябрьские матчи.

    – Головин общался с Карпиным?

    – Конечно, общался. Он постоянно в контакте с главным тренером сборной России.

    – Карпин объяснил ему, почему не вызвал?

    – В первую очередь посмотрите, какая логистика, как надо добираться Саше Головину и Леше Миранчуку. Плюс посмотрите, сколько игр у него: чемпионат и Лига Европы.

    – Значит, на такие товарищеские матчи ему нет смысла прилетать?

    – Об этом никто не говорит. Мы говорим про данную ситуацию. Нет смысла ехать сразу с корабля на бал.

    – Но сборная собирается 14 ноября, а 15-го уже летит в Таджикистан. Александр мог бы прилететь сразу туда. Получается, все футболисты почти в одинаковой ситуации.

    – В любом случае, у Саши полный контакт с главным тренером сборной. В этом плане есть полное взаимопонимание.

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    Источник: «РБ Спорт»

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