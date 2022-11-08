Стало известно, кто прокомментирует матч-открытие и финал ЧМ-2022 на «Матч ТВ»

На «Матч ТВ» сообщили, кто из комментаторов отправится на ЧМ-2022 в Катар. Остальные будут работать из студии в Москве.
«Итак, в Катар мы отправим двух комментаторов, которые будут работать на самых топовых матчах со стадионов – это Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин. Именно эти ребята прокомментируют и матч-открытие, и финал ЧМ.
Тимур Журавель также отправляется в Катар – Тимур будет снимать для вас самые душевные и информативные специальные репортажи. Возможно, также задействуем Тимура и для работы комментатором.
В Катар отправляются и еще три съемочные группы: корреспонденты Дмитрий Занин, Денис Левко и Евгений Моспанов.
Уверен, что коллеги выдадут блестящую работу и передадут все эмоции с главного футбольного турнира четырехлетия! Вперед – сделаем красиво!» – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
- Турнир стартует 20 ноября.
- «Матч ТВ» – эксклюзивный вещатель ЧМ-2022 в России.
- «Первый канал» и ВГТРК в этом году отказались от ЧМ.
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