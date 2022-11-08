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    Стало известно, кто прокомментирует матч-открытие и финал ЧМ-2022 на «Матч ТВ»

    На «Матч ТВ» сообщили, кто из комментаторов отправится на ЧМ-2022 в Катар. Остальные будут работать из студии в Москве.

    «Итак, в Катар мы отправим двух комментаторов, которые будут работать на самых топовых матчах со стадионов – это Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин. Именно эти ребята прокомментируют и матч-открытие, и финал ЧМ.

    Тимур Журавель также отправляется в Катар – Тимур будет снимать для вас самые душевные и информативные специальные репортажи. Возможно, также задействуем Тимура и для работы комментатором.

    В Катар отправляются и еще три съемочные группы: корреспонденты Дмитрий Занин, Денис Левко и Евгений Моспанов.

    Уверен, что коллеги выдадут блестящую работу и передадут все эмоции с главного футбольного турнира четырехлетия! Вперед – сделаем красиво!» – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

    • Турнир стартует 20 ноября.
    • «Матч ТВ» – эксклюзивный вещатель ЧМ-2022 в России.
    • «Первый канал» и ВГТРК в этом году отказались от ЧМ.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2846

      Play 6 минут назад

      А Володьку и Ловчева почему не отправили в Катар, топовые же комментаторы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17712

      Cleaner 38 минут назад

      Скатертью дорога. В смысле ждем хороший футбол в интересном изложении от поехавших на ЧМ комментаторов!...)))

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