Бейл: «Я готов стать легендой «Крыльев». Кто этого не хочет?»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о выступлении за самарский клуб.

«Я готов стать легендой «Крыльев». Кто этого не хочет? У меня действительно есть амбиции.

Сейчас «Крылья» стабильно выступают в Премьер-лиге. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и будем развиваться, чтобы занимать более высокие места.

Провести в Самаре всю карьеру? Ох, это сложный вопрос! У меня ещe полтора года контракта. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Бейл.

Бейл забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах этого сезона.

«Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ.

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