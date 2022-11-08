Бейл: «Я готов стать легендой «Крыльев». Кто этого не хочет?»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о выступлении за самарский клуб.
«Я готов стать легендой «Крыльев». Кто этого не хочет? У меня действительно есть амбиции.
Сейчас «Крылья» стабильно выступают в Премьер-лиге. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и будем развиваться, чтобы занимать более высокие места.
Провести в Самаре всю карьеру? Ох, это сложный вопрос! У меня ещe полтора года контракта. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Бейл.
- Бейл забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах этого сезона.
- «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»