Григорий Иванов: «Урал» не заинтересован в Дзюбе. Не хочу ему звонить»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что клуб не планирует подписывать форварда Артема Дзюбу.
- Игрок покинул турецкий «Адана Демирспор» и стал свободным агентом.
– Артем Дзюба ушел из команды. Не хотите ему позвонить?
– Не хочу.
– Не заинтересованы в нем?
– Нет, конечно. Он же звезда. Он же сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть. Звезды первой величины должны играть в великих клубах, а не в футбольном клубе «Урал», как они думают. Не хочу я ему звонить.
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Источник: «Матч ТВ»