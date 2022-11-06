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    Григорий Иванов: «Урал» не заинтересован в Дзюбе. Не хочу ему звонить»

    Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что клуб не планирует подписывать форварда Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба ушел из команды. Не хотите ему позвонить?

    — Не хочу.

    — Не заинтересованы в нем?

    — Нет, конечно. Он же звезда. Он же сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть. Звезды первой величины должны играть в великих клубах, а не в футбольном клубе «Урал», как они думают. Не хочу я ему звонить.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23464

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      После этого вопроса Иванов перекрестился и отключил мобилу на всякий случай, а то вдруг Дзюба сам позвонит и попросится.

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      Рейтинг: +843

      Rabinovi_ch 26 минут назад

      Остается только Рубин!
      Там и тренер с опытом работы в Европе, и клуб один из лидеров своей лиги!

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