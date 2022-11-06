Григорий Иванов: «Урал» не заинтересован в Дзюбе. Не хочу ему звонить»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что клуб не планирует подписывать форварда Артема Дзюбу.

Игрок покинул турецкий «Адана Демирспор» и стал свободным агентом.

– Артем Дзюба ушел из команды. Не хотите ему позвонить?

– Не хочу.

– Не заинтересованы в нем?

– Нет, конечно. Он же звезда. Он же сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть. Звезды первой величины должны играть в великих клубах, а не в футбольном клубе «Урал», как они думают. Не хочу я ему звонить.

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