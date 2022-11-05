Мелкадзе: «Все видели, что Соболева надо было удалять»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что судья ошибочно не показал вторую желтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву в первом тайме матча 16-го тура РПЛ (1:1).

«Все это видели, [что Соболева нужно было удалять]. Это явно желтая, и одна у него уже была. Один плюс один сколько будет?» – сказал экс-спартаковец Мелкадзе.

Команды обменялись голами в 1-м тайме.

Матч судил Артем Чистяков из Азова.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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