Мелкадзе: «Все видели, что Соболева надо было удалять»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что судья ошибочно не показал вторую желтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву в первом тайме матча 16-го тура РПЛ (1:1).
«Все это видели, [что Соболева нужно было удалять]. Это явно желтая, и одна у него уже была. Один плюс один сколько будет?» – сказал экс-спартаковец Мелкадзе.
- Команды обменялись голами в 1-м тайме.
- Матч судил Артем Чистяков из Азова.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
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Источник: Бомбардир.ру