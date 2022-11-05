Составы на матч ЦСКА – «Пари НН». На «Бомбардире» будет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН».

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Фукс, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Мойзес, Щенников, Яковлев, Каптилович, Ермаков, Лукин, Мухин, Гайч, Заболотный.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Агапов, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Набиуллин, Масоэро, Жигулeв, Шарипов, Рыбчинский, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Янсане.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Матч пройдет на столичной «ВЭБ Арене».

Начало – в 19:00 по Москве.

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