Где смотреть «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 6 ноября

«Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 15-м туре АПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 6 ноября.
- Встреча пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
- Начало – в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
- Игру в прямом эфире покажет Setanta Sports.
Ставки на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
- Победа «Астон Виллы» – 3.40
- Ничья – 3.60
- Победа «МЮ» – 2.20
Источник: «Бомбардир»