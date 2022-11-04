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    Где смотреть «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 6 ноября

    «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 15-м туре АПЛ.

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    • Игра состоится в воскресенье, 6 ноября.
    • Встреча пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
    • Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

    • Игру в прямом эфире покажет Setanta Sports.

    Ставки на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

    Коэффициенты:

    • Победа «Астон Виллы» – 3.40
    • Ничья – 3.60
    • Победа «МЮ» – 2.20

    Источник: «Бомбардир»

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