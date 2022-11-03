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  • Кроос ответил на предложение вернуться в сборную Германии на ЧМ-2022

Кроос ответил на предложение вернуться в сборную Германии на ЧМ-2022

3 ноября 2022, 22:19
1

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отказался возобновлять международную карьеру ради участия в ЧМ-2022.

«Я не поеду на чемпионат мира, хотя уверен, что при просмотре матчей у меня возникнет желание сыграть.

Однако я уже принял решение покинуть сборную после чемпионата Европы», – сказал 32-летний футболист.

  • Кроос выступал за сборную Германии с 2010 по 2021 год.
  • Он провел 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.
  • Соперники немцев по группе ЧМ – Испания, Коста-Рика и Япония.

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Источник: ESPN
Чемпионат мира Германия Реал Кроос Тони
Комментарии (1)
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RealDiMoNMadrid
1667570475
Есть очень большие сомнения в том, что Германия имеет шансы на успех в этом году. В таком случае к чему эти негативные эмоции Кроосу?)
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