Кроос ответил на предложение вернуться в сборную Германии на ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отказался возобновлять международную карьеру ради участия в ЧМ-2022.
«Я не поеду на чемпионат мира, хотя уверен, что при просмотре матчей у меня возникнет желание сыграть.
Однако я уже принял решение покинуть сборную после чемпионата Европы», – сказал 32-летний футболист.
- Кроос выступал за сборную Германии с 2010 по 2021 год.
- Он провел 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.
- Соперники немцев по группе ЧМ – Испания, Коста-Рика и Япония.
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Источник: ESPN