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    Кроос ответил на предложение вернуться в сборную Германии на ЧМ-2022

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос отказался возобновлять международную карьеру ради участия в ЧМ-2022.

    «Я не поеду на чемпионат мира, хотя уверен, что при просмотре матчей у меня возникнет желание сыграть.

    Однако я уже принял решение покинуть сборную после чемпионата Европы», – сказал 32-летний футболист.

    • Кроос выступал за сборную Германии с 2010 по 2021 год.
    • Он провел 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.
    • Соперники немцев по группе ЧМ – Испания, Коста-Рика и Япония.

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    Источник: ESPN

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