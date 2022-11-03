Роналду после отстранения начнет в старте «МЮ» третью игру подряд

«Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Реал Сосьедада».

С первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду.

37-летний португалец выйдет в основе своей команды в третий раз подряд. Перед этим он не сыграл с «Челси» из-за отстранения.

«Сосьедад» примет «МЮ» в 20:45 мск.

Англичане в случае победы с разницей более чем 1 гол займут 1-е место в группе ЛЕ.

Роналду в этом сезоне забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 14 встречах.

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