«Химки» готовят патриотический ролик с участием игроков

«Химки» выпустят патриотический ролик с участием футболистов.

«Химки» скоро еще пошумят. По моей информации, клуб готовит патриотический ролик с участием игроков», – написал в телеграме журналист «СЭ» Максим Алланазаров.

«Химки» идут в зоне вылета.

Команда не побеждает с 7 августа.

«Химки» вновь может возглавить Сергей Юран.

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