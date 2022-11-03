«Химки» готовят патриотический ролик с участием игроков

Если патриотический ролик будет как Гогниева, Садыговых и руководство пинками под зад с клуба Химки выгоняют - тогда да. Альтернативы нет.
«Химки» выпустят патриотический ролик с участием футболистов.
«Химки» скоро еще пошумят. По моей информации, клуб готовит патриотический ролик с участием игроков», – написал в телеграме журналист «СЭ» Максим Алланазаров.
- «Химки» идут в зоне вылета.
- Команда не побеждает с 7 августа.
- «Химки» вновь может возглавить Сергей Юран.
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