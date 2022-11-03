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    «Химки» готовят патриотический ролик с участием игроков

    «Химки» выпустят патриотический ролик с участием футболистов.

    «Химки» скоро еще пошумят. По моей информации, клуб готовит патриотический ролик с участием игроков», – написал в телеграме журналист «СЭ» Максим Алланазаров.

    • «Химки» идут в зоне вылета.
    • Команда не побеждает с 7 августа.
    • «Химки» вновь может возглавить Сергей Юран.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5230

      Enter2006 16 минут назад

      Если патриотический ролик будет как Гогниева, Садыговых и руководство пинками под зад с клуба Химки выгоняют - тогда да. Альтернативы нет.

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      Рейтинг: +19733

      Persona_non_Grata 30 минут назад

      Вы бы лучше с игрой со своей порядок навели !!!

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