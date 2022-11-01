Юран назвал главное разочарование первого круга РПЛ

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, какая команда его разочаровала больше остальных по итогам 15 туров чемпионата России.
«Для меня «Химки» – главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР.
Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета. Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение «Химок».
Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они», – заявил Юран.
- Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
- После этого команда не смогла победить в 15 матчах подряд во всех турнирах.
- Химчане занимают 15-е место в таблице РПЛ, превосходя только «Торпедо».
Источник: «Чемпионат»