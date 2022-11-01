Юран назвал главное разочарование первого круга РПЛ

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, какая команда его разочаровала больше остальных по итогам 15 туров чемпионата России.

«Для меня «Химки» – главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР.

Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета. Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение «Химок».

Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они», – заявил Юран.