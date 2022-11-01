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    Юран назвал главное разочарование первого круга РПЛ

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, какая команда его разочаровала больше остальных по итогам 15 туров чемпионата России.

    «Для меня «Химки» – главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР.

    Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета. Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение «Химок».

    Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они», – заявил Юран.

    • Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
    • После этого команда не смогла победить в 15 матчах подряд во всех турнирах.
    • Химчане занимают 15-е место в таблице РПЛ, превосходя только «Торпедо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9524

      САДЫЧОК 25 минут назад

      Юран , во всех телевизорах страны. Серая посредственность , как тренер и чел , так себе !

      0
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      ...
      Рейтинг: +73

      SuperPav11 > САДЫЧОК 22 минуты назад

      Ты человек так себе

      1
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      Рейтинг: +6914

      Беспонтий 32 минуты назад

      "Старик! я слышал много раз,
      Что ты меня от смерти спас —
      Зачем? . Угрюм и одинок,
      Грозой оторванный листок.."

      ( да "Мцыри" , конечно, херли вы гуглите.., лохопеды))

      ответ фк химки

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