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    Каррера: «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство»

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

    «Спартак» показал отличный результат в первом круге чемпионата России. Команда доказала, что способна претендовать на золотые медали в этом сезоне.

    «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство, еще ничего не решено. Но красно-белым необходимо побеждать «Зенит» в личных встречах — иначе стать чемпионами будет невозможно», — сказал Каррера.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров.
    • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11794

      Алексей З 4 минуты назад

      С этим утверждением не поспоришь.
      Неплохо бы усилиться, имея в основе Хлусевича , Денисова и Игнатова трудно соперничать с латинос питера.

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