Каррера: «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

«Спартак» показал отличный результат в первом круге чемпионата России. Команда доказала, что способна претендовать на золотые медали в этом сезоне.

«Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство, еще ничего не решено. Но красно-белым необходимо побеждать «Зенит» в личных встречах — иначе стать чемпионами будет невозможно», — сказал Каррера.