Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство»

Каррера: «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство»

1 ноября 2022, 12:15
4

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

«Спартак» показал отличный результат в первом круге чемпионата России. Команда доказала, что способна претендовать на золотые медали в этом сезоне.

«Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство, еще ничего не решено. Но красно-белым необходимо побеждать «Зенит» в личных встречах — иначе стать чемпионами будет невозможно», — сказал Каррера.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров.
  • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

Еще по теме:
«Спартак» определился с ценой на Солари 8
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 6
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку» 10
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
никo
1667303002
****** Хрю-Хрю. Зенит ОПЯТЬ ЧЕМПИОН и так будет Много лет !! спартаку остается только Покупать СУДЕЙ по другому еще 10 лет НЕ ВИДАТЬ золота!!
Ответить
alp
1667303525
лично я - не против.... но, сможет ли спартак навязать борьбу? в последние годы у них все силы уходят на стуки пяткой в грудь, что они смогут...
Ответить
raritet
1667305381
Ничего нового итальянец не сказал. Каждый год Спартак борется , как и полагается всем хорошим командам, за чемпионство. А уж как оно получается, это все и без Карреры знают.шансы есть и у других команд. Но ,думаю,если Богданыч не будет крутить рулетку с казахом в старте, то шансы вроде как неплохие.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1667306260
тормознуть Зенит некому - только Цска и Спартак более менее конкурентноспособны...если питерский клуб сам растранжирит по каким то причинам преимущество в 7 очков,то тогда будут шансы...но это маловероятно...и плохо,что нет жёсткой конкуренции...
Ответить
Главные новости
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
8
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
Все новости
Все новости
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
22:28
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
21:50
1
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
21:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
8
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
16
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
10
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+