Каррера: «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской интриге в РПЛ.
«Спартак» показал отличный результат в первом круге чемпионата России. Команда доказала, что способна претендовать на золотые медали в этом сезоне.
«Спартак» обязательно поборется с «Зенитом» за чемпионство, еще ничего не решено. Но красно-белым необходимо побеждать «Зенит» в личных встречах — иначе стать чемпионами будет невозможно», — сказал Каррера.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 15 туров.
- Отставание от «Зенита» – 7 очков.
Источник: «РБ Спорт»