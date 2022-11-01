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    Фердинанд: «Роналду не ответит на звонок Невилла, все кончено. Я бы на его месте пожал руку»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о поведении нападающего Криштиану Роналду.

    Португалец перед матчем с «Вест Хэмом» поздоровался со всеми экспертами Sky Sports, но не пожал руку экс-защитнику «МЮ» Гари Невиллу.

    «Я не думаю, что Роналду ответит, если Невилл ему позвонит. Зная Криштиану, можно считать, что все кончено. Ты сказал то, что хотел сказать, и веришь в то, во что веришь.

    Я думаю, что на месте Криштиану поступил бы иначе в таком сценарии. Я бы, наверное, подошел и пожал руку, а потом сказал: «Ты слишком много болтаешь, увидимся позже». Просто небольшой укол», – сказал Фердинанд в видео на своем ютуб-канале.

    • В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • В январе он может покинуть «МЮ».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17595

      Cleaner 27 минут назад

      Говененьким оказался этот Роналду...(

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