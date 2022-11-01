Фердинанд: «Роналду не ответит на звонок Невилла, все кончено. Я бы на его месте пожал руку»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о поведении нападающего Криштиану Роналду.

Португалец перед матчем с «Вест Хэмом» поздоровался со всеми экспертами Sky Sports, но не пожал руку экс-защитнику «МЮ» Гари Невиллу.

«Я не думаю, что Роналду ответит, если Невилл ему позвонит. Зная Криштиану, можно считать, что все кончено. Ты сказал то, что хотел сказать, и веришь в то, во что веришь.

Я думаю, что на месте Криштиану поступил бы иначе в таком сценарии. Я бы, наверное, подошел и пожал руку, а потом сказал: «Ты слишком много болтаешь, увидимся позже». Просто небольшой укол», – сказал Фердинанд в видео на своем ютуб-канале.