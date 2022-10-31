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    «Динамо» в 2019 году отказалось покупать Языджи за 23 миллиона

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что полузащитник Юсуф Языджи мог оказаться в московском клубе несколько лет назад.

    «Языджи мог перейти в «Динамо» летом в 2019 году, когда мы с Дмитрием Хохловым собирали команду, он был у нас в списках.

    Мы провели переговоры с турецким клубом, за который выступал Юсуф («Трабзонспор» – примечание «Бомбардира»). Нам озвучили ценник – 23 миллиона евро, если я не ошибаюсь.

    Мы отказались, очень дорого для нас было, руководство московского клуба так решило. Потом он перешел в «Лилль» за 16-18 миллионов евро, выиграл чемпионат Франции, приехал в Россию и доказал свой высокий уровень.

    Если сравнить Языджи с Максимиллианом Филиппом – тогда, наверное, руководство «Динамо» ошиблось, отказавшись покупать турецкого футболиста.

    Но мы не узнаем, что бы было, если бы Юсуф приехал в Россию раньше – играл бы он так успешно? Не могу назвать это ошибкой или находкой», – заявил Орещук.

    • Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.
    • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
    • Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +739

      ScarlettOgusania 54 минуты назад

      Правильно сделали, что не выкупили - неликвид на сегодня, ни продать, ни втюхать)

      0
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      Рейтинг: +1101

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ошибка нашего менеджмента, что Юсуфа не выкупили

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      Рейтинг: +13975

      Skull_Boy > Красногвардейчик 57 минут назад

      Ну да, а теперь сидит в далеком запасе в Трабзоне и указанные тогда 15 млн выкупа перебор

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      Рейтинг: +1101

      Красногвардейчик > Skull_Boy 39 минут назад

      Согласен....15 тыс можно было найти вместо Зделаров и Мендесов....просто жадность в трансферах в ущерб себе, у нас в клубе стала нормой!!!

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