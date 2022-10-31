«Динамо» в 2019 году отказалось покупать Языджи за 23 миллиона

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что полузащитник Юсуф Языджи мог оказаться в московском клубе несколько лет назад.

«Языджи мог перейти в «Динамо» летом в 2019 году, когда мы с Дмитрием Хохловым собирали команду, он был у нас в списках.

Мы провели переговоры с турецким клубом, за который выступал Юсуф («Трабзонспор» – примечание «Бомбардира»). Нам озвучили ценник – 23 миллиона евро, если я не ошибаюсь.

Мы отказались, очень дорого для нас было, руководство московского клуба так решило. Потом он перешел в «Лилль» за 16-18 миллионов евро, выиграл чемпионат Франции, приехал в Россию и доказал свой высокий уровень.

Если сравнить Языджи с Максимиллианом Филиппом – тогда, наверное, руководство «Динамо» ошиблось, отказавшись покупать турецкого футболиста.

Но мы не узнаем, что бы было, если бы Юсуф приехал в Россию раньше – играл бы он так успешно? Не могу назвать это ошибкой или находкой», – заявил Орещук.