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    «Спорное судейство лишило нас победы». «Реал» – о ничьей с «Жироной»

    В «Реале» связали потерю очков в домашнем матче с «Жироной» с судейским фактором.

    • Результат встречи – ничья 1:1.
    • Игру обслуживал Марио Мелеро Лопес.

    «Реал» на официальном сайте опубликовал отчет о матче, озаглавив его: «Спорное судейство лишило нас победы».

    • судья назначил пенальти в ворота мадридцев за попадание мяча в руку Марко Асенсио;
    • арбитр отменил гол Родриго, посчитав что бразилец выбил мяч из рук вратаря;
    • рефери удалил с поля Тони Крооса – это дебютная красная карточка в карьере 32-летнего немца.

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    Источник: сайт «Реала»

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