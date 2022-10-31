«Спорное судейство лишило нас победы». «Реал» – о ничьей с «Жироной»

В «Реале» связали потерю очков в домашнем матче с «Жироной» с судейским фактором.

Результат встречи – ничья 1:1.

Игру обслуживал Марио Мелеро Лопес.

«Реал» на официальном сайте опубликовал отчет о матче, озаглавив его: «Спорное судейство лишило нас победы».