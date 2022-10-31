Карвахаль – арбитру матча с «Жироной»: «Отсудить хуже просто невозможно»

Гол Родриго должен был быть засчитан, так как вратарь не зафиксировал мяч двумя руками, а накрыл его одной ладошкой, но, справедливости ради нужно сказать, что пенальти там был, скажем спасибо Асенсио, который до этого не забил вернейший момент пробив на удобной для вратаря высоте вместо того чтобы пробить в нижний ближний угол - с такого близкого расстояния вратарь бы точно не успел сложиться и был бы верный гол.
Ну а что касается пенальти, то это, конечно, звиздец.... думаю, теперь всем всё понятно окончательно, включая самого Асенсио, почему тот сидит и будет сидеть на банке - человек, который боится мяча и прячет своё прекрасное, аки ангельское личико, руками только бы в него не дай бог не попал мячик не должен играть не то, что в основ
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль остался недоволен работой арбитра Марио Мелеро Лопеса в матче с «Жироной» (1:1).
«Просто невозможно отсудить хуже. Невозможно», – сказал Карвахаль арбитру после матча.
- Судья назначил пенальти в ворота мадридцев за попадание мяча в руку Марко Асенсио;
- Арбитр отменил гол Родриго, посчитав что бразилец выбил мяч из рук вратаря;
- Рефери удалил с поля Тони Крооса – это дебютная красная карточка в карьере 32-летнего немца.