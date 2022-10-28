Кавазашвили – о Черчесове: «Я просто в восторге от его работы заграницей!»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал выход «Ференцвароша» Станислава Черчесова в плей-офф Лиги Европы.

«Честно говоря, я просто в восторге от его работы, особенно заграницей! Видимо, ему дают возможность работать так, как хочет лично он: по его взгляду и характеру.

Когда он был в России, то в одной команде он поработал немного, но я не буду называть еe, чтобы не вызывать ажиотажа.

Потом он ушeл быстро оттуда в «Спартак», но там у него не получилось, потому что он не смог договориться. Я знаю почему. У Стасика характер очень и очень такой нормальный. Он жeсткий и принципиальный парень. Хозяевам клубов это не подходит, потому что они хотят не только классного тренера, но хотят человека, которым они могут командовать.

Он сделал «золотой дубль» в Венгрии, теперь этот успех. Я могу пожелать ему огромного добра и больших успехов. Он просто молодец», — сказал Кавазашвили.