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    Тен Хаг прокомментировал гол Роналду в ворота «Шерифа»

    Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче с «Шерифом» (3:0) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Было здорово видеть, как Роналду забивает. Он создавал моменты, и команда создала моменты для него.

    Ему нужен был гол. И теперь я уверен, что голов будет больше», – сказал тен Хаг.

    • В этом сезоне 37-летний Роналду забил 3 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.
    • Он пропустил субботнюю игру с «Челси» (1:1) из-за отстранения по дисциплинарным причинам.
    • Несколькими днями ранее португалец отказался выходить на замену в конце встречи с «Тоттенхэмом» (2:0).

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23412

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Непонятно зачем Хагу нужно было провоцировать скандал с Роналду.

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