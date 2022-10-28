Тен Хаг прокомментировал гол Роналду в ворота «Шерифа»

Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче с «Шерифом» (3:0) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Было здорово видеть, как Роналду забивает. Он создавал моменты, и команда создала моменты для него.

Ему нужен был гол. И теперь я уверен, что голов будет больше», – сказал тен Хаг.