«Ему нечего делать в Италии. Пусть остается на Кипре». Журналист Мартини – о Кокорине

Журналист итальянской газеты Corriere della Sport Массимилиано Мартини считает, что форварду «Ариса» Александру Кокорину не стоит возвращаться в Италию. Игрок принадлежит «Фиорентине».
«За всe время, что Кокорин был в «Фиорентине», он никогда не показал и уровня игры аутсайдера Серии А.
Считаю, во Флоренции и в Италии ему больше нечего делать – нет места. Пусть остаeтся доигрывать на Кипре», – сказал Мартини.
- Кокорин должен вернутся в «Фиорентину» летом.
- В 7 матчах на Кипре Кокорин забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
- Кокорин – участник ЧМ-2014.
Источник: Sport24