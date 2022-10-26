«Ему нечего делать в Италии. Пусть остается на Кипре». Журналист Мартини – о Кокорине

Журналист итальянской газеты Corriere della Sport Массимилиано Мартини считает, что форварду «Ариса» Александру Кокорину не стоит возвращаться в Италию. Игрок принадлежит «Фиорентине».

«За всe время, что Кокорин был в «Фиорентине», он никогда не показал и уровня игры аутсайдера Серии А.

Считаю, во Флоренции и в Италии ему больше нечего делать – нет места. Пусть остаeтся доигрывать на Кипре», – сказал Мартини.