Команда звезд Медиалиги может сыграть со сборной России

Глава Медиалиги Николай Осипов сообщил о переговорах по поводу товарищеского матча против сборной России.
– Что-то известно по возможному матчу сборной звезд Медиалиги против кого-то? Есть инсайды?
– Он будет.
– С кем?
– На самом деле три кандидата. Точнее, три варианта, не мы решаем, кто кандидат. Но это все крутые большие команды с именами и со статусом сборной.
– Со статусом сборной России?
– Ну, не Ирана же!
– Ну, закинь чуть-чуть.
– Я уже закинул.
– Что потенциально может состояться матч со сборной России?
– Давай, так, с какой-то сборной России.
– Переговоры ведутся?
– Да, в ближайшую неделю будет результат.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого