Команда звезд Медиалиги может сыграть со сборной России

Глава Медиалиги Николай Осипов сообщил о переговорах по поводу товарищеского матча против сборной России.

– Что-то известно по возможному матчу сборной звезд Медиалиги против кого-то? Есть инсайды?

– Он будет.

– С кем?

– На самом деле три кандидата. Точнее, три варианта, не мы решаем, кто кандидат. Но это все крутые большие команды с именами и со статусом сборной.

– Со статусом сборной России?

– Ну, не Ирана же!

– Ну, закинь чуть-чуть.

– Я уже закинул.

– Что потенциально может состояться матч со сборной России?

– Давай, так, с какой-то сборной России.

– Переговоры ведутся?

– Да, в ближайшую неделю будет результат.