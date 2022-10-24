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    Команда звезд Медиалиги может сыграть со сборной России

    Глава Медиалиги Николай Осипов сообщил о переговорах по поводу товарищеского матча против сборной России.

    – Что-то известно по возможному матчу сборной звезд Медиалиги против кого-то? Есть инсайды?

    – Он будет.

    – С кем?

    – На самом деле три кандидата. Точнее, три варианта, не мы решаем, кто кандидат. Но это все крутые большие команды с именами и со статусом сборной.

    – Со статусом сборной России?

    – Ну, не Ирана же!

    – Ну, закинь чуть-чуть.

    – Я уже закинул.

    – Что потенциально может состояться матч со сборной России?

    – Давай, так, с какой-то сборной России.

    – Переговоры ведутся?

    – Да, в ближайшую неделю будет результат.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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