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    Барановская ответила Аршавину на слова о «промытых мозгах» сына в академии «Спартака»

    Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на интервью своего бывшего мужа Андрея Аршавина.

    Экс-футболист сказал: «К сожалению, ему [сыну Арсению] уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец».

    «Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытье мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса.

    Во-вторых, было бы очень странно занимаясь в академии «Спартака», погружаясь шесть дней в неделю в тренировочный процесс, играя за «Спартак» и нося красную форму клуба, при этом болеть за другую команду.

    Просто нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их.

    Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», – написала Барановская в своем телеграм-канале.

    • Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.
    • 10-летний Арсений Аршавин попал в академию «Спартака» осенью 2020 года.

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    Источник: телеграм-канал Юлии Барановской

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +486

      Лицом_на_клаве 15 минут назад

      Насильно баба засунула сына в секту, назло муженьку. Теперь бедолага мается в секте из за Dуры бабы. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +26302

      JTherry 1 час назад

      Барановская классно "промыла мозги" Андрюшанчику, сын правильный клуб выбрал... да и сам папик тоже собирался сбежать из стана бакланов...))

      3
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      Рейтинг: +17260

      paracetamol 1 час назад

      Надо парня срочно в Зенит забирать, иначе поросеночек получится!

      1
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      Рейтинг: +7673

      nik55 > paracetamol 20 минут назад

      бо-жом ни кто не хочет стать

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      Рейтинг: +1005

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

      Если у Андрюши нет мозгов--это его проблема.

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      Рейтинг: +33074

      oyabun 2 часа назад

      Отлично ответила! Респект!

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      Рейтинг: +1480

      koli4ka 2 часа назад

      ай да Юляшка,ай да в ответочку,да по делом промыла мозг Сергеевичу!!!маладца...

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