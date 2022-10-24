Барановская ответила Аршавину на слова о «промытых мозгах» сына в академии «Спартака»

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на интервью своего бывшего мужа Андрея Аршавина.

Экс-футболист сказал: «К сожалению, ему [сыну Арсению] уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец».

«Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытье мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса.

Во-вторых, было бы очень странно занимаясь в академии «Спартака», погружаясь шесть дней в неделю в тренировочный процесс, играя за «Спартак» и нося красную форму клуба, при этом болеть за другую команду.

Просто нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их.

Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», – написала Барановская в своем телеграм-канале.