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  • Барановская ответила Аршавину на слова о «промытых мозгах» сына в академии «Спартака»

Барановская ответила Аршавину на слова о «промытых мозгах» сына в академии «Спартака»

24 октября 2022, 07:49
12

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на интервью своего бывшего мужа Андрея Аршавина.

Экс-футболист сказал: «К сожалению, ему [сыну Арсению] уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец».

«Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытье мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса.

Во-вторых, было бы очень странно занимаясь в академии «Спартака», погружаясь шесть дней в неделю в тренировочный процесс, играя за «Спартак» и нося красную форму клуба, при этом болеть за другую команду.

Просто нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их.

Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», – написала Барановская в своем телеграм-канале.

  • Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.
  • 10-летний Арсений Аршавин попал в академию «Спартака» осенью 2020 года.

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Источник: телеграм-канал Юлии Барановской
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (12)
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koli4ka
1666589137
ай да Юляшка,ай да в ответочку,да по делом промыла мозг Сергеевичу!!!маладца...
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oyabun
1666589622
Отлично ответила! Респект!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1666590061
Если у Андрюши нет мозгов--это его проблема.
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paracetamol
1666593234
Надо парня срочно в Зенит забирать, иначе поросеночек получится!
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JTherry
1666594274
Барановская классно "промыла мозги" Андрюшанчику, сын правильный клуб выбрал... да и сам папик тоже собирался сбежать из стана бакланов...))
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alp
1666598682
барановская, конечно, знатно подгадила в данном случае.. штош, на то она и женщина.
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Plyash
1666600507
Замечательно подрезала язычок Юля картавому,теперь ещё сильнее ка-р-р-р-кать начнёт.
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ААМ
1666603047
Посмотри на последствия этого выбора. А Юля, благодаря Андрею, классно устроилась, брошенная жена - это навсегда.
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выхухоль
1666603639
да он в шутку сказал, а Барановская оправдывает свою фамилию полностью
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Enter2006
1666609524
Всё правильно сказала Барановская. И ребёнок в академии Спартака всё таки а не возле ПК с майнкрафтом для создания IQ у детей как у обезьян. Что не устраивает? Не нужно было разбивать семью в своё время Шаве, а теперь кудахтать. Может как футболист Андрей был хорошим, а вот как человек - всегда говном!
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