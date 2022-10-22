Аршавин: «Моему сыну уже промыли мозги в «Спартаке»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о занятиях своего младшего сына Арсения в академии «Спартака».

– Младший у вас ведь занимается в футбольной школе – удается, может, его лично наставлять? Со своим вы строже?

– Я его обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался.

Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера.

– Хотели бы, чтобы он занимался в зенитовской школе?

– Да, хотел бы – но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец.