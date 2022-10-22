Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин: «Моему сыну уже промыли мозги в «Спартаке»

22 октября 2022, 12:00
9

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о занятиях своего младшего сына Арсения в академии «Спартака».

– Младший у вас ведь занимается в футбольной школе – удается, может, его лично наставлять? Со своим вы строже?

– Я его обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался.

Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера.

– Хотели бы, чтобы он занимался в зенитовской школе?

– Да, хотел бы – но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец.

  • Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.
  • Арсений – сын футболиста и телеведущей Юлии Барановской.
  • 10-летний мальчик попал в академию «Спартака» осенью 2020 года.

Еще по теме:
РПЛ пересчитает статистику ради проверки возможного рекорда Дзюбы 5
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам 1
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1666430608
Там не только промывают мозги, а ещё кастрируют и получается БОРОВ с рылом хрюшки и с соответствующим, для с.в.и.н.е.й, визгом.
Ответить
Persona_non_Grata
1666430758
И это замечательно, что у твоего сына ( а судя по отсутствию мозгов у тебя, возникает вопрос - твой ли он ) есть мозги !!! )))
Ответить
RedMaksim97
1666431241
****'Gazprom, ****'
Ответить
Беспонтий
1666432104
если оргазм длился сорок (или более) минут тут уже некого винить.. природа
Ответить
lordmrv
1666434350
Ну хоть у сына мозги в семье оказались)))
Ответить
a_who
1666434776
Сын на правильном пути
Ответить
Главные новости
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
3
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
4
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
8
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
8
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Все новости
Все новости
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
1
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
2
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
8
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
21
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
5
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+