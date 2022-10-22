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    Аршавин: «Моему сыну уже промыли мозги в «Спартаке»

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о занятиях своего младшего сына Арсения в академии «Спартака».

    – Младший у вас ведь занимается в футбольной школе – удается, может, его лично наставлять? Со своим вы строже?

    – Я его обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался.

    Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера.

    – Хотели бы, чтобы он занимался в зенитовской школе?

    – Да, хотел бы – но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец.

    • Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.
    • Арсений – сын футболиста и телеведущей Юлии Барановской.
    • 10-летний мальчик попал в академию «Спартака» осенью 2020 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3372

      lordmrv 6 минут назад

      Ну хоть у сына мозги в семье оказались)))

      0
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      Рейтинг: +10

      sharmareap 7 минут назад

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      Рейтинг: +6676

      Беспонтий 43 минуты назад


      если оргазм длился сорок (или более) минут
      тут уже некого винить..
      природа

      4
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      Рейтинг: +140

      RedMaksim97 58 минут назад

      ****'Gazprom, ****'

      0
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      Рейтинг: +19507

      Persona_non_Grata 1 час назад

      И это замечательно, что у твоего сына ( а судя по отсутствию мозгов у тебя, возникает вопрос - твой ли он ) есть мозги !!! )))

      4
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      Рейтинг: +25856

      vladimir-7 1 час назад

      Там не только промывают мозги, а ещё кастрируют и получается БОРОВ с рылом
      хрюшки и с соответствующим, для с.в.и.н.е.й, визгом.

      0
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      Рейтинг: +19507

      Persona_non_Grata > vladimir-7 1 час назад

      Кому как не мерину, об этом вещать ... )))

      2
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      Рейтинг: +480

      7:1 1 час назад

      да пофиг, куда жена отдала сына. понятно, что назло. но вопрос другой: как такой вообще можно было вдуть? я себе слабо представляю, что кто-то столько водки может осилить. ты — аршавин, с деньгами, тебя вся страна знает, пальцем щёлкни, и любая баба твоя. казалось бы, да? и тут вот эта хриплая годзилла вдруг.

      0
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      Рейтинг: +3915

      Питерский князь 1 час назад

      Жена должна быть мудрой!
      Барановскую даже казой не назвать. Животное для нее слишком разумное.
      Кто эту тварь так воспитал, вот в чем вопрос? И теперь 80% до 35 лет, вот такие вот суккубы!
      :(

      0
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      Рейтинг: +19507

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

      ))) Судя по всему в вашей семье ВСЯ мудрость перекочевала к жене !)))

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      Рейтинг: +485

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Жена после развода, назло мужу отдала сына в секту. Гыгыгы

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