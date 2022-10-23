«Спартак»: «Сын Аршавина занимается в нашей академии? Выступает за правильный клуб»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал тот факт, что сын экс-зенитовца Андрея Аршавина Арсений занимается в спартаковской академии.
«Приятно, что потомки талантливых футболистов выступают за правильные клубы», – сказал Зеленов.
- Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.
- Арсений – сын футболиста и телеведущей Юлии Барановской.
- 10-летний мальчик попал в академию «Спартака» осенью 2020 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова