«Спартак»: «Сын Аршавина занимается в нашей академии? Выступает за правильный клуб»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал тот факт, что сын экс-зенитовца Андрея Аршавина Арсений занимается в спартаковской академии.

«Приятно, что потомки талантливых футболистов выступают за правильные клубы», – сказал Зеленов.