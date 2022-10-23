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  • «Спартак»: «Сын Аршавина занимается в нашей академии? Выступает за правильный клуб»

«Спартак»: «Сын Аршавина занимается в нашей академии? Выступает за правильный клуб»

23 октября 2022, 16:43
8

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал тот факт, что сын экс-зенитовца Андрея Аршавина Арсений занимается в спартаковской академии.

«Приятно, что потомки талантливых футболистов выступают за правильные клубы», – сказал Зеленов.

  • Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.
  • Арсений – сын футболиста и телеведущей Юлии Барановской.
  • 10-летний мальчик попал в академию «Спартака» осенью 2020 года.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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Artemka444
1666537981
А кто зказал что Спартак правильный клуб!!!!
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ААМ
1666538326
Правильный клуб. Смешно. Скандальный = это правильно!
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polt
1666541724
Глава пресс-службы и не в курсе, что Аршавин мл. у них в академии? УВОЛИТЬ!!!
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kisarary
1666542915
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Ziklop
1666544807
не будет толка с сынка!
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alp
1666551566
а с какой стороны он правильный?
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Speedmeister
1666556175
Я болельщик Спартака, но это глуповатый чувак, какой-то интервью давал. Не надо трогать детей, пусть играет где хочет без какого-т клейма, нет правильных клубов. Есть Спартак, Зенит, ЦСКА и т.д. и все они правильные.
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