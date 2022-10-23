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    «Спартак»: «Сын Аршавина занимается в нашей академии? Выступает за правильный клуб»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал тот факт, что сын экс-зенитовца Андрея Аршавина Арсений занимается в спартаковской академии.

    «Приятно, что потомки талантливых футболистов выступают за правильные клубы», – сказал Зеленов.

    • Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.
    • Арсений – сын футболиста и телеведущей Юлии Барановской.
    • 10-летний мальчик попал в академию «Спартака» осенью 2020 года.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +483

      7:1 3 минуты назад

      нужно будет - заберём (с полагающейся компенсацией). но кто сказал, что сын будет весь в отца? некий ларссон недавно доказал, что это не всегда работает.

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