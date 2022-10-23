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Смолов забил 100-й гол в РПЛ, Боатенг бил девушку, Роналду может оказаться в МЛС и другие новости дня

23 октября 2022, 01:52

Ботхейм: «Я был счастлив уехать из России».

Клуб МЛС изучает возможность подписания Роналду.

Аршавин: «Моему сыну уже промыли мозги в «Спартаке».

«Зенит» отказался от поездки в Иран из-за политической ситуации в стране.

Джером Боатенг бил бывшую девушку, которая впоследствии покончила с собой.

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду бесплатно. Им никто не интересуется.

«Локомотив» забил «Динамо» на первой минуте.

Смолов достиг отметки в 100 голов в РПЛ. Больше всего мячей он забил «Уралу».

Захарян забил «Локомотиву» прямым ударом со штрафного.

«Закрой свой рот и стой молча». Тикнизян – фанату «Локомотива».

Источник: Бомбардир.ру
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