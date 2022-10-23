Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Смолов забил 100-й гол в РПЛ, Боатенг бил девушку, Роналду может оказаться в МЛС и другие новости дня

    Ботхейм: «Я был счастлив уехать из России».

    Клуб МЛС изучает возможность подписания Роналду.

    Аршавин: «Моему сыну уже промыли мозги в «Спартаке».

    «Зенит» отказался от поездки в Иран из-за политической ситуации в стране.

    Джером Боатенг бил бывшую девушку, которая впоследствии покончила с собой.

    «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду бесплатно. Им никто не интересуется.

    «Локомотив» забил «Динамо» на первой минуте.

    Смолов достиг отметки в 100 голов в РПЛ. Больше всего мячей он забил «Уралу».

    Захарян забил «Локомотиву» прямым ударом со штрафного.

    «Закрой свой рот и стой молча». Тикнизян – фанату «Локомотива».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11