Бензема набрал 549 из 558 возможных баллов в голосовании за обладателя «Золотого мяча»

France Football обнародовал результаты голосования за обладателя «Золотого мяча».
Нападающий «Реала» Карим Бензема набрал 549 из 558 возможных баллов.
89 из 93 членов жюри поставили француза на первое место.
Исключением стали журналисты из Египта, Нидерландов (они выбрали Мохамеда Салаха), Сенегала (Садио Мане) и Словении (Кевин Де Брюйне).
- Карим Бензема («Реал») – 549 баллов;
- Садио Мане («Бавария» / «Ливерпуль») – 193;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 175;
- Роберт Левандовски («Барселона» / «Бавария») – 170;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 116;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 85;
- Тибо Куртуа («Реал») – 82;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 61;
- Лука Модрич («Реал») – 20;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / «Боруссия» Д) – 18.
Источник: RMC Sport