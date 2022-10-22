Бензема набрал 549 из 558 возможных баллов в голосовании за обладателя «Золотого мяча»

France Football обнародовал результаты голосования за обладателя «Золотого мяча».

Нападающий «Реала» Карим Бензема набрал 549 из 558 возможных баллов.

89 из 93 членов жюри поставили француза на первое место.

Исключением стали журналисты из Египта, Нидерландов (они выбрали Мохамеда Салаха), Сенегала (Садио Мане) и Словении (Кевин Де Брюйне).