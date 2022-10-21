Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Минспорта Крыма считают, что восемь клубов готовы к интеграции в российские лиги

    Заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов высказался о процессе вхождения клубов с полуострова в турниры под эгидой РФС.

    «Сами очень этого ждем, надеемся, что это случится в самое ближайшее время. Ведутся переговоры по этому вопросу. Футбольная инфраструктура, в принципе, готова сегодня.

    Есть восемь профессиональных клубов на территории Крыма, которые готовы участвовать в общем нашем футбольном главном турнире.

    Давно мы уже соскучились по большим турнирам», – заявил Османов.

    • ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
    • Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    11