В Минспорта Крыма считают, что восемь клубов готовы к интеграции в российские лиги

Заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов высказался о процессе вхождения клубов с полуострова в турниры под эгидой РФС.
«Сами очень этого ждем, надеемся, что это случится в самое ближайшее время. Ведутся переговоры по этому вопросу. Футбольная инфраструктура, в принципе, готова сегодня.
Есть восемь профессиональных клубов на территории Крыма, которые готовы участвовать в общем нашем футбольном главном турнире.
Давно мы уже соскучились по большим турнирам», – заявил Османов.
- ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
- Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
- Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
Источник: ТАСС