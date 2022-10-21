В Минспорта Крыма считают, что восемь клубов готовы к интеграции в российские лиги

Заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов высказался о процессе вхождения клубов с полуострова в турниры под эгидой РФС.

«Сами очень этого ждем, надеемся, что это случится в самое ближайшее время. Ведутся переговоры по этому вопросу. Футбольная инфраструктура, в принципе, готова сегодня.

Есть восемь профессиональных клубов на территории Крыма, которые готовы участвовать в общем нашем футбольном главном турнире.

Давно мы уже соскучились по большим турнирам», – заявил Османов.