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  • В Минспорта Крыма считают, что восемь клубов готовы к интеграции в российские лиги

В Минспорта Крыма считают, что восемь клубов готовы к интеграции в российские лиги

21 октября 2022, 17:45

Заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов высказался о процессе вхождения клубов с полуострова в турниры под эгидой РФС.

«Сами очень этого ждем, надеемся, что это случится в самое ближайшее время. Ведутся переговоры по этому вопросу. Футбольная инфраструктура, в принципе, готова сегодня.

Есть восемь профессиональных клубов на территории Крыма, которые готовы участвовать в общем нашем футбольном главном турнире.

Давно мы уже соскучились по большим турнирам», – заявил Османов.

  • ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
  • Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
  • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

Источник: ТАСС
Россия
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